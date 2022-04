URBY, expert de la logistique urbaine connectée, se positionne comme le réseau spécialiste du premier et du dernier kilomètre, et opère avec des véhicules à faibles émissions. URBY contribue à rendre les zones urbaines denses plus respirables et plus apaisées. Par la mutualisation des flux de marchandises, URBY propose des services compétitifs de livraison, de collecte, et de logistique de proximité aux transporteurs, messagers, commerçants, artisans, collectivités, entreprises et particuliers. La question de l’accès des marchandises aux centres urbains est donc cruciale et l’organisation des livraisons est au cœur des réflexions des professionnels du transport et des collectivités.

C’est à ces enjeux qu’Urby souhaite répondre en proposant à toutes les métropoles de les accompagner à maitriser les flux en ville. En optimisant l’accès des marchandises aux centres urbains, nous avons l‘ambition de contribuer à la qualité de vie des habitants mais aussi à la performance des entreprises et collectivités en utilisant des véhicules à faible niveau d’émissions et des vélos cargo. La logistique urbaine concerne les flux de marchandises dans les zones urbaines denses : leur acheminement par voie terrestre, leur livraison à destination finale ainsi que la gestion des flux retours. Celle-ci, de par sa montée en puissance, doit répondre à un certain nombre de problématiques.