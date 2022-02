Mexico : 660 couples se marient lors d'une grande cérémonie collective, le jour de la Saint-Valentin

Organisée chaque année depuis 2013 dans le quartier populaire de Ciudad Nezahualcoyotl à l’est de Mexico (Mexique), cette grande cérémonie permet aux couples de régulariser leur union, mais aussi de recevoir gratuitement leur certificat de mariage...

Cette année, ils étaient 600 couples à s’unir pour le meilleur et pour le pire en ce jour de Saint-valentin. Parmi eux, Francisco Calvo et de Rosalba Silva, respectivement 74 et 67 ans, étaient les jeunes mariés les plus âgés. Ensemble depuis 5 ans, ils ont enfin décider de sauter le pas. "Je pensais qu'il n'y aurait plus d'opportunité pour moi, mais l'amour est arrivé parce que l'amour arrive", a déclaré à l’AFP Rosalba, tout sourire auprès de son mari.