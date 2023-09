Mexique : des fausses momies d’extraterrestres présentées devant le Parlement (vidéo)

Des extraterrestres dévoilés au Mexique ? Deux corps momifiés et fossilisés ont été exposés, dans des boîtes vitrées, devant le premier congrès mexicain sur les Ovnis et les phénomènes paranormaux, ce mardi 12 septembre. Lors de sa présentation, le journaliste et ufologue Jaime Maussan les a présenté comme des "corps non humains".

L’homme a prétendu qu’ils "ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres qui ont été retrouvés après l’épave d’un Ovni. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées [des algues] et ont ensuite été fossilisés". "Le public a le droit de connaître les technologies et les entités non humaines", a-t-il continué. "Nous parlons d’un sujet qui unit l’humanité, et non qui nous sépare. Nous ne sommes pas seuls dans ce vaste univers, nous devrions accepter cette réalité."