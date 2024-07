Pour une belle surprise, c’était une belle surprise. Alors que Coldplay se produisait au festival de Glastonbury samedi soir, il a été rejoint sur scène par Michael J. Fox.

La présence du comédien, inoubliable Marty McFly de Retour vers le futur n’est pas un hasard.

Pour Chris Martin et ses acolytes de Coldplay, le film a été une véritable inspiration et Michael J. Fox leur héros : "La principale raison pour laquelle nous sommes un groupe est parce que nous regardions "Retour vers le futur", alors merci à notre héros pour toujours et à l'une des personnes les plus extraordinaires sur Terre, M. Michael J. Fox ! », s’est enthousiasmé Chris Martin en accueillant la star sur scène.

On entend le chanteur s’exclamer Go, Johnny, go !, référence au Johnny B. Good de Chuck Berry repris par Marty McFly lors d’une scène culte du film.

Pour Michael J. Fox, qui lutte depuis 1991 contre la maladie de Parkinson, c’était certainement un moment suspendu. Comme pour l’ensemble des personnes présentes à Glastonbury.