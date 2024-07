Michaël Youn annonce une suite au film "Fatal" !

Ressortez votre cagoule ! 15 ans après ses aventures sur grand écran, Fatal Bazooka sera bientôt de retour. "La production de "Fatal 2" a été lancée !", a annoncé Michaël Youn mercredi dernier lors d’une soirée dans une célèbre discothèque d’Agde (Hérault). Le moment a été capté en vidéo et partagé sur TikTok comme le rapportent nos confrères de La Provence.

Une suite prévue pour 2026 selon les dires du comédien et interprète du rappeur bling-bling, créé au début des années 2000 pour des sketchs parodiques à la télévision. On se souvient notamment de sa reprise (cultissime) de "Confessions nocturnes" avec Pascal Obispo ou encore de "Parle à ma main" avec Yelle. Sans oublier, évidemment, le titre qui l’a fait exploser : "Fous ta cagoule", en tête des hits pendant 10 semaines en 2006/2007 et certifié disque de platine.

Une satire du monde de la musique

Fatal Bazooka, c’est LA parodie des rappeurs américains et français des années 2000, dont les looks et les textes étaient aussi exagérés que leurs clips. Dans son film sorti en 2009, Michaël Youn raconte l’histoire de ce personnage, au sommet de sa gloire dans le "rap game" avant la déchéance puis son retour sous les projecteurs.

Une satire de l’industrie musicale et du showbizz qui avait attiré plus d’1,2 millions de spectateurs dans les salles obscures et rapporté un peu plus de 9 millions d’euros.