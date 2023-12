Migration : un petit "coin" de paradis ?

Crédit: © 2023 Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved

Quand on a appris qu’un film d’animation de Benjamin Renner, César du meilleur film d’animation pour Ernest et Célestine, et réalisateur du Grand méchant renard était en préparation dans les studios créateurs des Mignons, doublé en français par Laure Calamy et Pio Marmaï... On s’est dit : « ça sent bon ! »

L’histoire de Mack, un colvert qui navigue en père peinard sur la grand-mare des canards avec toute sa famille et qui n’a absolument pas l’intention d’en bouger, effrayé par le monde extérieur et tous ses potentiels dangers. Jusqu’au jour où une flotte d’oiseaux migrateurs choisit ce point d’eau comme étape dans leur voyage vers des contrées plus exotiques.

Dès lors, son fils Dax et son énergique femme, Pam vont tout faire pour le convaincre de migrer à leur tour.

La Jamaïque les attend, ainsi qu’un long périple vers l’inconnu et l’aventure.

Pour écrire le scénario de ce film sur le passage à l’âge adulte (au propre avec le personnage d’adolescent de Dax, comme au figuré avec celle de son père contraint de sortir de sa zone de confort), Benjamin Renner a collaboré avec Mike White, rien moins que le créateur de la série à succès The White Lotus.

S’il serait exagéré de dire que ça se ressent, l’histoire, tout en suivant une trame relativement classique, propose de joyeuses et nombreuses péripéties qui impriment le rythme nécessaire pour ne pas ennuyer une seconde, même les plus jeunes.

Et si dans Migration, l’humour apparaît moins décalé, moins poétique, plus policé que dans les précédentes réalisations de Benjamin Renner, le message autour de l’importance de la famille et de l’ouverture d’esprit - porté par de belles idées de réalisation et de superbes images de vol – fait néanmoins mouche.

Ne vous étonnez pas si, après ça, votre progéniture vous demande de voler de ses propres ailes.