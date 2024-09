Mika succède à Vianney en tant que parrain du Téléthon !

Des fauteuils rouges de The Voice au plateau du Téléthon, il n’y a qu’un pas ! Après une édition 2023 sous l’égide de Vianney, c’est le chanteur Mika qui a été choisi pour parrainer l’événement cette année. Le 29 et 30 novembre prochains, l’interprète de "Relax" et de "Grace Kelly" soutiendra la recherche pour lutter contre les maladies rares.

"Depuis des années, j’ai compris et regardé avec admiration l’énergie déployée par les équipes, les bénévoles, le public autour du Téléthon. La recherche avance et des enfants vivent grâce au travail extraordinaire de chacun", raconte-t-il. Et d’ajouter. "Mais il reste à faire pour ceux qui n’ont pas encore de médicaments et pour toutes les recherches en cours qui doivent aboutir !".

Au travers de 30 heures de direct, la dernière édition avait permis de collecter 93 millions d’euros malgré l’inflation, et s’était déclinée dans plus de 10 000 communes autour de défis sportifs ou encore d’animations. Vous pouvez aider la recherche en appelant le 36 37 ou sur don.telethon.fr.