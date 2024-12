Minute conso : après les fêtes, les soldes d'hiver !

Le rendez-vous est donné cette année, du 8 janvier au 4 février. Et comme chaque année, certaines enseignes en magasin ou en ligne proposent des « pré-soldes », généralement une semaine avant.

4 semaines de promotions donc au programme, mais depuis quelques années maintenant le rendez-vous s’essouffle, comme les soldes d’été d’ailleurs. En cause, les promotions régulières sur internet, qui ne donnent plus aux soldes cet aspect « exceptionnel ». Les chiffres des soldes d’hiver en 2024 n’étaient d’ailleurs pas ceux escomptés. Une baisse du chiffre d’affaires des magasins de 6% étaient alors enregistrée, par rapport à l’hiver 2023, selon le Panel Retail International pour l’Alliance du Commerce.

L’inflation et la baisse du pouvoir d’achat n’y étaient pas non plus pour rien. Et au vu de la crise qui touche le secteur du prêt-à-porter en France, pas sûr que les choses s’améliorent en 2025. On a notamment appris ce mois-ci que la marque Esprit était placée en liquidation judiciaire.