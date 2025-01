Minute conso : astuces pour payer son billet de train moins cher

Et la SNCF ne cesse d’annoncer des hausses de prix, comme en ce début d’année où une hausse de 1,5% en moyenne sur les TGV INOUI et Ouigo était à prévoir.

Et il faut savoir que plus il y a de la demande sur un trajet, plus les prix augmentent. D’où l’intérêt de réserver le plus tôt possible ses billets, notamment les jours d’ouverture des ventes, si vous voulez partir à des périodes phares de l’année.

Alors y-a-t-il d’autres astuces pour payer moins chers ses billets ? Évidemment, rester à l’affut des promotions de la SNCF, y compris les offres régionales, ou celles concernant les cartes d'abonnement qui sont parfois accessibles à -50%, et qui proposent des prix bloqués sur certains voyages. Pensez à regarder du côté de la concurrence, comme Trenitalia (ligne Paris-Lyon).

Une autre astuce : décomposer votre billet. Des fois, il peut y avoir des incohérences tarifaires sur les trains régionaux. Et des fois, ça peut revenir à un peu moins cher de réserver un Bordeaux-Jonzac / Jonzac-Saintes, qu’un Bordeaux-Saintes, et ce, sans sortir du train. Ou encore privilégier les trajets plus longs, avec notamment les « Ouigo Classique » dont les billets sont moins chers que ceux du TGV.