« Dès mai 2025, 16 millions de Français pourront acheter des produits de grande consommation dans des emballages réemployables, dans les grandes surfaces alimentaires ».

L’éco-organisme Citéo nous a appris récemment le retour de la consigne du verre, qui va être expérimentée dès le mois de mai prochain dans quatre régions : les Pays de la Loire, mais aussi la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

L’objectif, sans surprise, est de réduire l’impact environnemental des emballages. Bouteille de bière, jus de fruits et bocaux de conserves alimentaires feront partie des produits les plus concernés pendant cette phase de test.

Concrètement dans nos rayons, on pourra voir sur certains produits le terme « consignable ». Au moment de passer à la caisse, on paiera quelques petits centimes de plus qu’on pourra ensuite récupérer quand on rapportera nos emballages vides le jour où on retournera en courses.

Pour que ce soit le plus simple possible pour nous, Citéo promet enfin un parcours consommateur simple et homogène, quels que soient les lieux de récupération des emballages.