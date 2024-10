Minute Conso : c'est quoi ce nouveau service de paiement numérique ?

Il s'agit d'un nouveau service de paiement numérique qui va succéder à Paylib, et qui permet de faire des transferts d’argents entre particuliers, entre autres. Alors comment faire ces virements instantanés de compte à compte ? Diverses solutions, grâce à notre téléphone, avec un QR Code généré par l’application ou via notre adresse mail.

Mais logiquement d’ici la fin de l’année 2025, on pourra aussi utiliser Wero lorsque l’on achètera des produits sur Internet. Enfin viendra le tour des commerçants, chez lesquels on pourra aussi utiliser ce nouveau système grâce au fameux QR Code, même si ces derniers n’ont pas de lecteur de carte.

Alors pour le moment, Were commence à être disponible pour les clients du Crédit Agricole ou de la Banque Populaire. Cela doit être imminent à la Caisse d’Épargne et au Crédit Mutuel, et d’ici la fin du mois à la Société Générale, à la BNP Paribas ou encore à la Banque Postale.