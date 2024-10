Minute Conso : ça donne quoi, le label Origin'Info ?

On a déjà évoqué ensemble dans cette rubrique Origin’Info, un label qui a débarqué dans nos rayons de supermarchés cet été sur plusieurs emballages de produits transformés. Grâce à lui, on peut voir d’où viennent les trois principaux ingrédients du produit et de connaitre pour chacun leur origine.

Petit exemple avec des pâtes à la bolognaise : on peut savoir d’où viennent le blé, les tomates et le bœuf.

Souvent, le label apparait directement sur l’emballage du produit, mais Origin’Info peut aussi apparaitre sous forme de QR Code à scanner.

Pour le moment, le bilan que l'on peut tirer, c’est que même si la création de ce label part d’une bonne intention, ce n’est pas encore assez pour les associations de consommateurs, qui regrettent qu’il n’y ait que trois ingrédients concernés pour chaque produit.

Autre critique : le fait qu'Origin’Info ne soit pas obligatoire, comme le Nutri-Score, et que son utilisation ne se fasse que sur la base du volontariat.

Mais le ministère de l’Économie a bon espoir puisqu’il espère que 10.000 références soient concernées d’ici la fin de l’année.