Minute Conso : certaines banques épinglées par une association de consommateurs

L'association de consommateurs vient de révéler que les grandes banques ont des pratiques "plus critiquables" que les petites banques, qui obtiennent de meilleures notes. BNP Paribas, le Crédit agricole et la Société générale sont par exemple dans le viseur de l’association.

Pour obtenir ces résultats, 60 millions consommateurs a établi trois thématiques principales : la matière sociale, la transparence, et l’environnement.

Conclusions : BNP Paribas et la Société générale seraient plus dures avec leurs clients qui sont en difficulté financière, notamment en matière de frais de découvert.

L’investissement dans les paradis fiscaux a aussi été passé à la loupe, et toujours d'après l'association, la Société générale a investi 16% de ses bénéfices dans ces fameux paradis. De son côté, le Crédit Agricole a injecté plus de 240 millions d’euros dans des entreprises responsables de la déforestation.

On finit toutefois avec de bonnes nouvelle puisque selon cette étude, le Crédit Coopératif et le Crédit mutuel Arkéa sont visiblement les banques aux pratiques les plus vertueuses, avec des bonnes notes dans presque tous les secteurs.