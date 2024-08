Minute Conso : comment contester notre facture

On le sait, les factures d’électricité ont explosé ces derniers temps. Mais on se rend compte que toutes ces hausses ne sont pas forcément toujours justifiées. Alors si vous voulez contester votre facture, on vous donne la procédure à suivre.

Pour commencer, contactez par mail, téléphone ou via votre espace client votre fournisseur d’énergie. Deux possibilités : soit ce dernier reconnait une erreur dans l’une de vos factures et vous régularise, soit il n’admet pas sa faute, et dans ce cas-là, vous pouvez alors saisir le service des contentieux.

Pour cela, il faut rédiger un courrier recommandé avec accusé de réception et ajouter toutes les pièces justificatives qui peuvent être utiles à votre dossier.

Suite à l’envoi de votre courrier, le fournisseur doit vous répondre dans un délai de deux mois, maximum.

Mais si vous ne recevez rien, vous pouvez toujours saisir le médiateur national de l’énergie qui va vous dire, ensuite, si votre dossier est recevable ou non.

D’après des informations de nos confrères de Capital, 8 fois sur 10, les fournisseurs suivent l’avis du médiateur.