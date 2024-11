Minute Conso : dernier jour pour demander une bourse scolaire !

Attention ! Derniers jours pour faire la demande d’une bourse scolaire pour un enfant scolarisé au collège ou au lycée depuis la rentrée 2024. La campagne a été exceptionnellement prolongée jusqu’à demain, vendredi. Et ça serait bête de passer à côté ! Selon le nombre d'enfants à charge et votre situation, il est possible d'obtenir plus de 1.000 euros de bourse.

Le montant est calculé sur l’avis d’imposition 2024 des revenus 2023. Puis il varie selon si votre enfant est au collège ou au lycée, et en internat. Plusieurs échelons sont alors déterminés. Le versement se fait ensuite en 3 fois, tous les trimestres. Le premier versement sera effectué fin décembre.

Alors pour savoir si vous êtes éligibles, un simulateur est disponible en ligne : calculateur-bourses.education.gouv.fr.

À noter que les familles disposant de revenus modestes peuvent également prétendre à d'autres aides, comme l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ou le fonds social collégien.