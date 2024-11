Minute Conso : des astuces pour éviter le coup de froid

20 degrés, 19, 18, 17… Chez nous, les températures baissent petit à petit mais certains refusent encore de rallumer le chauffage. On peut les comprendre quand on voit les factures, mais pour essayer de faire un peu d’économies, l’Agence de la Transition Écologique (ADEME), nous donne quelques astuces pour éviter le coup de froid.

On n’y pense pas toujours mais il y a de l’air qui peut se faufiler par nos portes et fenêtres. L’ADEME nous conseille alors d’isoler les coffrets de nos volets roulants. Et si vous êtes en simple vitrage, il existe des rideaux isolants qui peuvent aussi très bien faire l’affaire.

Niveau thermomètre, nul besoin de mettre la même température partout. L’Agence assure que mettre le chauffage dans notre salle de bain quand on n’y est pas, cela ne sert à rien. Dans les pièces à vivre, vous pouvez caler le thermostat entre 19 et 21 degrés. Et lorsque vous dormez, 17 degrés suffisent largement.

Petite parenthèse chiffre : baisser de 1 degré notre thermostat permet de réduire notre consommation de 7%. Donc cela vaut le coup, et c’est assez facile à faire, surtout lorsque l'on a un régulateur de températures.

Si vous avez un chauffe-eau, réglez-le entre 50 et 60 degrés. Vous pouvez aussi fixer des économiseurs d’eau sur vos robinets et vos pommeaux de douche pour réduire vos factures de moitié.

Dernière astuce : ouvrir vos fenêtres pour aérer. En effet, même en hiver, le faire 5 à 10 minutes tous les jours permet de retirer l’humidité que l’on a accumulée dans nos pièces.