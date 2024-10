Minute Conso : des astuces pour faire face aux augmentations de loyer

D’abord d’après Konbini, il peut vous faire subir une hausse une fois par an, et encore, il faut qu’il puisse le faire. Pour cela, il faut qu’il y ait une clause dans votre contrat de bail qui prévoit bien cette possible augmentation.

Ensuite, si votre bail a été signé après le 24 août 2022 dans la métropole, votre propriétaire ne peut pas non plus augmenter votre loyer si votre logement est classé F ou G au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

Enfin, si votre propriétaire coche toutes les cases pour pouvoir bien augmenter votre loyer, faut quand même penser à vérifier si votre logement est en zone tendue.

Et si votre appartement ou votre maison se trouve dans cette fameuse zone, votre propriétaire ne pourra pas augmenter le loyer comme il veut et devra respecter certaines règles liées à telle ou telle commune.

En résumé, pour vérifier que vous ne vous faites pas avoir, pensez à aller sur le site Internet du gouvernement, il y a des simulateurs qui pourront vous dire si vous payez bien le prix correct.