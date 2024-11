Minute Conso : des bonbons au prix terrifiant

Vous avez peut-être acheté des friandises pour les donner aux petits monstres qui vont frapper à votre porte en cette période de fêtes d'Halloween. Et vous avez sûrement l’impression que leurs prix ont bien gonflé depuis ces derniers jours.

On vous rassure, ce n’est pas qu’une impression puisque d’après l’UFC Que Choisir, le tarif des bonbons « spécial Halloween » a augmenté de 30% par rapport aux sucreries classiques. D’après l’association de défense des consommateurs, cela grimpe même à 35% pour la marque Haribo.

Évidemment, c’est une moyenne et les hausses varient en fonction des paquets que vous achetez. Mais d’après BFM, on ne peut pas dire que c’est à cause de l’inflation, puisque le prix du sucre raffiné a baissé de 20%.

Mais visiblement, cela ne démotive pas les petits gourmands. Si on regarde le mois d’octobre 2023, d’après pas le magazine spécialisé LSA, pas moins de 50 millions de sachets de bonbons ont été vendus, rien qu’en France. Ce qui fait un peu moins d'un sachet par personne.