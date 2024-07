Fruits et légumes - Photo d'illustration

D'après un rapport de l’association Famille Rurales qui a relevé les prix en grande surface et en magasins bio, les fruits et légumes ont coûté moins cher en juin 2024, après plusieurs années de flambée des prix.

Forcément, le réflexe est de se dire que c’est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie. Mais pas forcément, car oui, les prix moyens des fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle ont reculé de 5 à 9%, et pour l’agriculture biologique, de 2 à 3%.

Mais tout cela ne compense pas les flambées de prix des années précédentes, car selon Familles Rurales, sur les dix dernières années, le prix des fruits a augmenté de 50% et celui des légumes de 67%, alors que les salaires n’ont augmenté que de 22%.

Et tout cela a eu des conséquences sur nos habitudes de consommation puisqu’on a moins mangé de fruits et légumes entre 2020 et 2023. Une baisse qui avoisine les 8%.

Toujours selon ce rapport : manger 400 grammes de fruits et légumes par jour et par personne couterait chaque mois environ 66 euros. Un chiffre à prendre en compte si l'on choisit les produits les moins chers, et 241 euros en mangeant bio.