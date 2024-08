Minute Conso : des produits vraiment "Made in France" ?

On est de plus en plus à vouloir consommer français, concrètement, des produits qui ont été conçus chez nous, Made in France. Et cela se vérifie puisque suite à la crise du Covid 19, on est plus de deux tiers de la population à avoir augmenté notre consommation de produits français.

Mais attention, justement, il y a plusieurs industriels qui profitent de cet engouement pour tromper les clients. Résultat ? Plusieurs étiquettes assurant que le produit a été fabriqué en France, alors que ce n'est pas du tout le cas.

Sur le site du ministère de l’Économie, il est notamment stipulé que « la mention "Fabriqué en France" ne signifie pas que 100 % des étapes de fabrication d'un produit ont été réalisées en France, mais qu'a minima, une partie significative de la fabrication du produit a été réalisée en France ».

En conclusion, afin d'être sûr que ce que l’on achète vient bien de chez nous, il n'y a qu’un seul logo à regarder : le « Origine France Garantie », vérifié par un organisme indépendant.