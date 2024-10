Minute Conso : des règles à respecter pour nos décorations à Halloween

À l'occasion des fêtes d'Halloween, on voulait vous parler des éclairages et de la décoration que vous avez le droit de mettre devant chez vous.

En effet, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi, il y a des règles à respecter. En fait, cela dépend un peu de votre situation. Par exemple si vous êtes locataire d’un appartement ou d’une maison, il faut que vous demandiez à votre propriétaire ce que vous avez le droit de faire ou non. Et si votre copropriété n’a pas vraiment de règlement à ce sujet, n’hésitez pas à demander à vos voisins si cela ne les dérange pas d’avoir une sorcière qui clignote en face de chez eux.

En revanche, si vous êtes un peu isolés en campagne, il n'y a logiquement pas de soucis. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vos citrouilles ne dépassent pas la limitation de votre terrain.

Attention, il peut quand même y avoir des exceptions et il y a certaines municipalités qui appliquent leurs propres règles, comme des horaires à respecter pour allumer nos petites guirlandes, ou un volume sonore à pas dépasser.