Après l’instauration de places payantes pour assister à la parade, Disneyland Paris a annoncé changer son mode globale de tarification. Place désormais à la tarification dynamique, un système déjà mis en place dans les secteurs culturels et du voyage.

Ça veut dire quoi ? Ça signifie tout simplement que plus il y a de la demande, plus l’évènement approche, plus ce sera cher. On peut donc imaginer qu’en période de vacances scolaires et de Noël, les prix vont exploser. Même si depuis quelques années maintenant, la tarification était déjà adaptée aux différentes périodes de l’année.

Donc pour éviter de payer le prix fort, un conseil : réserver votre séjour en avance ! Disneyland Paris permet désormais de réserver ses billets 18 mois à l’avance. Et guettez les bons plans ! Sur le site de Disney directement, ou bien auprès de votre Comité d’entreprise, si vous en avez un. La plateforme « vente privée » propose également parfois des promotions. Bref, ANTICIPER et éviter les périodes de vacances ou festives, comme Noël ou Halloween.