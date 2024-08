Minute Conso : fioul et pellets, c'est le moment de s'approvisionner

En effet, en ce mois d’août 2024, il y a de bonnes affaires pour s’approvisionner cet hiver en ce qui concerne notre consommation d'énergie.

Pour commencer au sujet du fioul, avec lequel se chauffent encore 12% des foyers français. D’après la filiale de Total Fioulmarket, le prix du fioul est à 1,15 euro par litre. Un tarif que l'on n’avait pas connu depuis le mois de juillet 2023.

Même chose à vous qui vous chauffez avec un poêle ou une chaudière de granulés de bois. Les pellets sont à des prix très avantageux en ce moment. Selon l’association des professionnels du chauffage au granulé de bois, le prix du sac de 15 kilos est à 4 euros au mois d’août, soit 11 euros de moins par rapport à 2022.

En fin pas besoin de paniquer, on ne devrait plus connaitre de pénurie comme on avait pu en vivre récemment. L’an dernier, trois nouvelles usines ont ouvert en France, et on a connu une production record de 2,25 millions de tonnes de granulés de bois. Donc nul besoin de faire des stocks trop importants à votre domicile.