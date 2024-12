Minute conso : la ligne ferroviaire Paris - Berlin inaugurée

C’est la première fois dans l’histoire ferroviaire que les deux villes sont directement reliées de centre-ville à centre-ville, à grande vitesse.

Au départ de la gare de l’Est à Paris, la ligne dessert Strasbourg, Karlsruhe, et Francfort Sud, pour une arrivée donc à Berlin. Plus besoin donc de faire des correspondances, ce qui est un vrai soulagement pour les intéressés, qui sont d’ailleurs visiblement nombreux. La ligne affiche déjà un taux d’occupation à 80%.

En revanche, cette nouvelle ligne ne garantit pas beaucoup plus de rapidité. Le trajet dure en moyenne 8 heures, contre plus de 9 heures actuellement avec les correspondances… et 1h45 en avion.

Et côté prix, là aussi, ça ne pourra pas concurrencer l’avion. Comptez en moyenne 59 euros le billet aller en seconde classe, 69 euros pour la première classe. Et comme pour les TGV, les prix évoluent selon le taux de remplissage du train. Les exploitants ferroviaires évoquent donc un argument écologique, et ce n’est en effet pas négligeable : un Paris-Berlin en train émet 2kg de CO2 par passager contre 200 kg en avion. Faites votre choix !