Minute conso : le prix de l'électricité en baisse dès le 1er février !

La raison ? Les cours de l’électricité sont en baisse, et François Bayrou a renoncé à augmenter une taxe que le budget présenté par Michel Barnier prévoyait de relever. Le tarif réglementé va donc pouvoir répercuter la baisse des prix du marché international.

Et concrètement, le prix du MWh TTC passerait alors de 281 euros à 239 euros, soit une baisse de 42 euros. Selon la Commission, l’économie pour une famille de 4 personnes en maison, qui utilise l’électricité pour cuisiner et se chauffer, s’élèverait à près de 650 euros par an.

La baisse des tarifs de l'électricité concerne 24 millions de foyers français. À noter que 10 millions de ménages ne sont pas concernés, s’ils ont opté pour un autre type de contrat, comme les offres de marché. La commission de régulation de l’énergie rappelle qu'ils ont "d'ores et déjà bénéficié de la baisse des prix de marché depuis plusieurs mois, ce qui leur permet d'avoir aujourd'hui un contrat largement en-dessous des tarifs règlementés de vente d’électricité ».