Minute conso : le succès des dupes de parfums

Les dupes de parfums de luxe fleurissent ces dernières années, et rencontrent un succès fou, portés évidemment par l’explosion des prix des parfums de grandes marques. Sur les réseaux sociaux, certaines influenceuses en ont d’ailleurs fait leur spécialité.

Le principe est simple : reproduire quasiment à l’identique des parfums de grandes marques, pour les vendre 10 à 15 fois moins chers, sur internet ou bien dans des enseignes de hard discount comme Action ou Normal. Et la composition des produits n’est pas plus mauvaise que les originaux. On parle par ailleurs des parfums, mais le cosmétique en général est touché par cette tendance.

Alors, sur le papier, c’est plutôt séduisant. Pourquoi payer son parfum préféré 90 euros la bouteille, quand on peut le trouver à 4 euros en hard discount ? Et légalement, cette pratique n’est pas interdite. La fragrance n’étant pas protégée comme une œuvre de création, il y a un flou juridique. En revanche, dans les caisses de l’industrie cosmétique, l’impact est bel et bien présent. Selon une étude publiée début 2024 par l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, on estime à près de 3 milliards d’euros de pertes de recettes annuelles en Europe, dues à la contrefaçon.