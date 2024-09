Minute Conso : les billets SNCF bientôt en vente pour les vacances de Noël

Pourquoi la date du mercredi 2 octobre en particulier ? Tout simplement parce que c’est à ce moment-là que les billets de trains pour les périodes de fêtes de fin d’année seront disponibles. Cela va concerner aussi bien les TGV Inouï que les Intercités, pour la période allant du 15 décembre au 8 février prochains, d'après la SNCF.

En revanche, il faudra bien penser à mettre le réveil parce que les billets seront en vente dès 6h le mercredi matin, et il risque d’y avoir beaucoup de monde en ligne. On vous rappelle que l’année dernière, plus d’un million de personnes s’étaient connectées en même temps sur le site, ce qui l’avait rendu inaccessible.

Par ailleurs, lorsque l'on sait que plus les trains se remplissent, plus les places sont chères, on se dit que ça peut valoir le coup de se lever aux aurores.

Pour terminer, pour ceux qui comptent prendre durant leurs vacances l’Eurostar, ou leurs billets via la compagnie itaienne Trenitalia, dépêchez-vous, sachez que ces derniers sont déjà en vente.