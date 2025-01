Minute conso : les crédits immobiliers en-dessous de 3% ?

Il semblerait que les taux de crédit immobilier baissent encore, et pourraient atteindre un niveau intéressant d’ici la fin d’année.

Les premiers barèmes adressés par les banques font en effet état de nouvelles baisses. On avoisinerait désormais en moyenne un taux à 3,30% pour un crédit sur 20 ans. Et il devrait se rapprocher des 3% au premier trimestre 2025. Et on pourrait même espérer des taux à 2,50 à la fin de l’année !

Attention toutefois à ne pas vous précipiter. Selon les calculs du courtier Cafpi, relayés par nos confrères de Capital, une différence de 1% sur un crédit de 200 000 euros sur 25 ans équivaut à une économie de 25 000 euros. Mais à chaque fois que vous renégociez votre crédit, des frais de dossier vous sont demandés. Pensez donc bien à étudier les propositions, pour être sûrs que la renégociation en vaut la peine.

A noter que plus un prêt est renégocié tôt, plus cela est intéressant pour l’emprunteur ; le remboursement des intérêts étant plus important en début de prêt. Enfin pour rappel, vous pouvez renégocier votre contrat sans changer de banque, ou alors faire racheter votre emprunt par une autre banque qui proposera un meilleur taux.