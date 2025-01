Minute conso : les Français aiment la fidélité !

L’enseigne Carrefour a annoncé mettre en place à compter du 13 janvier prochain, un nouveau programme de fidélité. Plus avantageux, il permettra aux détenteurs de la carte « Pass » de bénéficier d’une prime de 10% sur les fruits et légumes dans tous les magasins du groupe, quand cet avantage était jusque-là réservé aux enseignes « market », « city » ou « express ». Objectif, évidemment, séduire plus de clients.

Car les programmes de fidélité ont la côte chez les Français. Selon une étude Ifop datant de juillet dernier, 87% des Français déclarent être inscrits, au moins, à un programme de fidélité. En tête, les programmes de fidélité dans la grande distribution, ensuite le prêt-à-porter, puis la restauration.

Toujours selon cette étude, 42% des sondés de plus de 50 ans sont membres d'au moins quatre programmes. Alors si c’est votre cas, attention à ne pas laisser dormir vos points accumulés trop longtemps…En effet, selon la règlementation des programmes, les points peuvent expirer à une date bien précise. C'est par exemple le cas chez Carrefour, Casino et Intermarché où les points accumulés en 2024 disparaitront le 1er mars 2025. Pour Franprix, le 31 mars 2025. Chez Leclerc, les points sont supprimés si la carte de fidélité est inactive pendant 14 mois. Pensez donc peut-être à vérifier.