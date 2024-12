Minute conso : les marques épinglées sur le kéfir

Un superaliment très à la mode, comme le Skyr, mais dont les étiquettes en disent encore long sur ses secrets de fabrication industrielle. Le kéfir est une sorte de lait fermenté, créé grâce notamment à des petites perles gélatineuses appelées « grains de kéfir ». On lui attribue des bienfaits pour l’immunité et la digestion. Et il peut se vendre jusqu’à 4,50 euros le litre, donc parfois bien plus cher qu’un lait fermenté classique.

L’UFC Que Choisir pointe alors du doigt les marques qui vendent leur lait sous l’appellation « kéfir » alors qu’aucune graine n’a été utilisée pour le fabriquer. Très souvent, seule l’appellation « ferments lactiques » apparait sur l’étiquette. Interrogés par l’association de consommateur, les marques épinglées confirment ne pas pouvoir suivre la recette traditionnelle, par souci d’obtenir un résultat stable à chaque production.

Un conseil donc, bien lire les étiquettes, ou alors fabriquer votre kéfir vous-même !