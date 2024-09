Minute Conso : les prix pour faire garder son enfant explosent

En effet, les tarifs de garde explosent cette année, d’après la plateforme de garde d’enfants en France et en Europe, Yoopies.

Il faut savoir que cela touche tout le secteur : les nounous, mais aussi les assistantes maternelles ou encore les baby-sitters.

Le prix de garde chez les assistantes maternelles, déjà, a augmenté de plus de 4% en moyenne. C’est 3,75% pour les gardes à domicile. Donc on est à peu près à 10,50 euros de l’heure si on veut prendre une baby-sitter, soit presque 40 centimes de plus que l’an dernier.

Toujours d’après l’étude publiée il y a quelques jours par Yoopies, les tarifs varient un peu en fonction des régions. La Bourgogne Franche Comté fait par exemple partie des territoires les plus économiques en matière de garde à domicile.

Et toutes ces augmentations, d’après la plateforme de garde d’enfants, viendraient de la revalorisation des métiers de service.

Mais il ne faut pas désespérez car il y a plusieurs dispositifs qui peuvent vous donner un coup de pouce financier. On pense par exemple à la Prestation d’Aide pour Jeunes Enfants (PAJE) ou encore le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.