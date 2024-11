Minute conso : les réfractaires au compteur Linky bientôt sanctionnés !

La Commission de régulation de l’énergie a décidé de sanctionner ceux qui refusent l’équipement. À savoir que selon elle, 2,1 millions de foyers n’auraient toujours pas de compteur Linky.

Certains Français voient d’un mauvais œil ce compteur, car selon eux, il transmettrait des ondes électromagnétiques mauvaises pour la santé. Or, les spécialistes l’assurent, il n’y a aucun danger pour notre santé. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l’ANSES, les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques émis restent très faibles, pas plus élevés qu’un chargeur de téléphone, par exemple.

Quoiqu’il en soit, si vous refusez toujours d’installer un compteur Linky chez vous, vous devrez à compter du mois d’août prochain vous acquittez de 41,59 euros par an, si vous envoyez votre index de consommation à Enedis tous les 12 mois, et 66,66 euros pour ceux qui ne le communiqueront pas.

Bien évidemment, les foyers qui sont dans l'impossibilité technique d'installer un compteur Linky ne sont pas concernés.