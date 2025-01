Minute conso : les soldes, une bonne affaire ?

Et pourtant ! Les soldes d’hiver et d’été sont les meilleures périodes pour faire des économies. Pourquoi ? Et bien, parce que c’est la seule période promotionnelle durant laquelle les commerçants ont l’autorisation de vendre à perte. Une dérogation qui permet aux magasins d’écouler leurs stocks. C’est d’ailleurs pour cela que dans de nombreuses enseignes, on retrouve aussi dans les rayons des vieilles collections.

Les pièces soldées doivent d’ailleurs être en boutique depuis au moins un mois. Si vous trouvez en rayon des produits soldés, dans toutes les tailles, cela veut probablement dire que la collection a été créée en vue des soldes, et mise en rayon le mois dernier, et donc que les tarifs indiqués ne sont peut-être pas si avantageux que cela.

Pour rappel, plus la réduction est importante, plus il faut se méfier. Il ne faut donc pas hésiter à faire du répérage en amont et surtout à comparer.