Les aéroports de la capitale testent à l’occasion des Jeux Olympiques un nouveau dispositif destiné à améliorer les contrôles de sécurité.

Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que l’on connaissait jusqu'à présent ?

À peu près tout, puisque grâce à un nouveau scanner 3D, vous allez gagner beaucoup de temps avant d’embarquer.

Terminées, les bannettes en plastique dans lesquelles il faut déposer les appareils électroniques, sa ceinture et les liquides. Dorénavant, vous aurez juste à poser votre valise sur le tapis roulant et le scanner hyper puissant se charge du reste.

En gros, il va prendre plusieurs photos de votre valise et grâce à l’intelligence artificielle, on va pouvoir modéliser le contenu des bagages et savoir tout ce qu’il y a à l’intérieur. Il peut par exemple repérer un ordinateur et des explosifs, même liquides.

Un nouveau dispositif qui devrait donc permettre un gain de temps important pour le personnel des aéroports, et moins de stress pour les voyageurs.