Minute Conso : où partir en vacances à petit prix en septembre ?

Il y a peut-être des petits chanceux qui vont pouvoir prendre des congés dès ce mois de septembre. Pour ces derniers, retenez bien ces destinations où on peut aller sans casser notre PEL.

D’après le comparateur de vols Kayak, c’est une excellente idée de voyager à cette période de l'année, car la note de vos vacances peut baisser jusqu’à 60% entre août et septembre.

Nos confrères de BFMTV ont fait un classement des destinations les plus intéressantes. En numéro 1 : Porto, où il faudra débourser un peu plus de 100 euros en moyenne pour un aller-retour.

Suivent derrière Tirana en Albanie à un peu plus de 110 euros, et Lisbonne à 115 euros. Dans le Top 10 figurent également des pays comme l’Espagne, la Turquie, l’Italie ou encore Chypre, avec des billets à environ 225 euros maximum.

Enfi,n pour ceux qui n’ont pas peur d’aller un peu plus loin, si vous déboursez en moyenne entre 130 et 220 euros, vous pourrez très bien aller au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Les plus motivés pourront même aller aux Etats-Unis, où toujours, d’après Kayak, il suffira de payer 500 euros pour aller à Los Angeles.