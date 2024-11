L’UFC Que Choisir propose, via sa filiale SAS Que Choisir, une offre d’achat groupé, permettant aux consommateurs d’avoir des tarifs fixes pendant 2 ans, et surtout de bénéficier de tarifs très avantageux.

Pourquoi ? Et bien grâce à l’achat groupé justement. La SAS Que Choisir a lancé un appel d’offres auprès des fournisseurs nationaux de gaz afin qu’ils proposent les offres les plus attractives. Plus vous êtes nombreux à souscrire, et donc plus les fournisseurs peuvent baisser un peu leurs tarifs.

L’offre retenue par l’UFC Que choisir est celle d’Alterna Energie, qui propose entre 17 et 22% d’économie par rapport au prix repère moyen du kWh. Et elle est accessible pour tous les abonnés desservis par le distributeur national GRDF.

A noter que l’UFC Que Choisir promet également une sécurité juridique renforcée. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour souscrire à l’achat groupé. Plus d’infos sur www.quechoisirensemble.fr.