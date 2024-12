Minute conso : pensez à faire baisser vos tarifs d'assurances

C’est donc peut-être le moment de remettre toute votre paperasse à plat, et de faire des comparatifs. Parce que ça ne s’annonce pas bon pour notre budget.

+ 10 à 12% pour l’assurance habitation, + 4 à 6% pour l’assurance auto ou encore + 6 à 8% pour les complémentaires santé… Le budget des Français va être lourdement impacté. Donc n’attendez plus pour faire jouer la concurrence. En effet, toutes ces assurances peuvent être résiliées sans frais, à partir du moment où cela fait plus d’un an que vous êtes engagés. Et en plus, la plupart du temps, c’est votre nouvel assureur qui se chargera de résilier votre précédent contrat !

À titre d’exemple, j’ai économisé 20 euros par mois d’assurance habitation juste en changeant d’assureur. Vous pouvez aussi revoir le niveau de garanties, pour faire baisser la facture. Exemple pour votre voiture, si elle est ancienne, cela peut être intéressant de l’assurer au tiers au lieu du tout risques.

N’hésitez pas à faire appel à des comparateurs de prix sur internet, et à appeler l’organisme qui semble proposer la meilleure offre pour parler à un conseiller. Ça prend du temps, mais ça peut valoir vraiment le coup.