Minute Conso : qu'est-ce qui bouge à la rentrée ?

D’abord pour les élèves, avec les nouveaux groupes de niveaux pour les classes de 6e et de 5e. Cela concerne les mathématiques et le français. En test depuis janvier dernier, les cours d'empathie sont généralisés dans les écoles maternelles et élémentaires.

Lancement aussi de la réforme du lycée proffesionnel. En fin d'année, chaque élève pourra choisir entre une période de six semaines de stage supplémentaires en entreprise, ou des cours intensifs pour préparer les études supérieures.

Autre changement : le taux de prélèvement à la source, qui peut bouger ce mois-ci puisqu’il est calculé en fonction de votre déclaration de revenus du printemps. Si vos revenus déclarés de 2023 sont différents de ceux de 2022, votre taux d’imposition va changer. Vous pouvez le voir ici.

La pension de 1,1 million de retraités va, elle, être revalorisée en moyenne de 56 euros par mois. Cela concerne les personnes qui ont cotisé au moins 120 trimestres avec une rémunération proche du SMIC.

Et puis elle avait disparu il y a quelques mois, la règle des 100 militres pour les liquides en cabine dans les aéroports européens fait son retour. Les scanners ont montré des failles, obligeant à une marche arrière pour garantir la sécurité.