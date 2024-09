Minute Conso : quand est-ce que le certificat médical est obligatoire pour faire du sport ?

C’est le mois de la rentrée, vous ou votre enfant avez pris de bonnes résolutions, comme se remettre au sport. Mais à ce sujet, dans quels cas faut-il un certificat médical pour s’inscrire dans un club ? Ça dépend.

Pour commencer, sachez que pour tous les clubs affiliés à une fédération, le certificat médical n’est pas obligatoire pour les mineurs. Il a été remplacé par un questionnaire de santé qui est valable pour toute première demande de licence, son renouvellement mais aussi pour faire des compétitions. En cas de réponses positives à l’une des questions, il sera nécessaire que votre enfant voie un médecin pour avoir le Graal.

En revanche, cela fonctionne au cas par cas pour les personnes majeures, en fonction des fédérations. Même chose pour les clubs ou les pratiques sportives qui ne sont pas affiliées à une fédération spécifique, c’est également au cas par cas.

Enfin si on jette un oeil sur les sports à risque, certaines disciplines imposent qu’on ait un certificat médical. On peut évoquer par exemple à la plongée subaquatique, les activités que l’on pratique avec une arme à feu ou à air comprimé. Il y a aussi les sports avec des véhicules terrestres à moteur, ou les pratiques dans lesquelles on risque de prendre un KO.