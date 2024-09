Minute Conso : que contiennent les soupes industrielles ?

Soupes liquides, surgelées, déshydratées, vendues en magasin bio ou en supermarché, de grandes marques ou en hard discount… L’UFC Que Choisir a mis le paquet pour tester 40 soupes industrielles.

Que nous apprend la nouvelle étude de l’association de consommateurs ? De manière générale, que la plupart de ces soupes contiennent soit trop de sel ou trop d’additifs, ou alors pas assez de légumes.

Si vous allez sur le site, vous pouvez d’ailleurs voir les notes de chacun des produits passés au peigne fin. Des notes qui vont de "mauvais" à "très bon". Mais ne soyez pas surpris, pour voir tout en détail, il faut s’abonner.

Sans citer de marques, il y a des soupes qui proposent par exemple huit légumes, et qui représentent seulement un peu plus de 41% des ingrédients au total. Cela parait assez pauvre lorsque l'on sait que pour une soupe maison, on est plutôt aux alentours de 80%.

Donc un conseil : si vous avez un peu de temps dans la journée, prenez vos légumes vous-mêmes en courses ou au marché, faites-les cuire à la vapeur, mixez-les, ajoutez un peu de crème et le tour est joué. Cela vous coutera moins cher, et ce sera bien meilleur pour votre santé.