Minute Conso : quelques astuces pour faire économiser les étudiants.

Le coût de la rentrée pour les étudiants est encore en hausse. Un peu plus de 3100 euros en moyenne pour les non-boursiers, soit une hausse de presque 2,8%. Alors comment faire pour faire des économies ?

Pour vos courses déjà, évitez la supérette du coin et privilégiez plutôt les grandes surfaces. C’est moins cher, et il y a souvent plus de choix.

Par ailleurs, il y a aussi quelques méthodes ludiques pour gérer notre argent, comme celle des enveloppes. Vous en prenez plusieurs et vous les divisez en plusieurs catégories : loyers, courses, factures, loisirs. Avec votre budget mensuel de 800 euros par exemple, vous mettez à l’intérieur la somme que vous souhaitez, comme cela, aucun stress à la fin du mois au sujet d'un quelconque dépassement de plafond.

Il y a aussi la règle des 52 semaines. La première de l’année, on met un euro dans sa petite tirelire. Puis la deuxième semaine deux euros, puis trois, etc… Et à la fin de l’année, cela fait à peu près 1000 euros de côté.

Enfin il y a toujours le job étudiant, bien utile. Mais attention à ne pas trop bosser au risque de se retrouver perdu dans ses études.