Les fans de foot savent enfin sur quelles chaines ils vont pouvoir regarder les matchs de Ligue 1 la saison prochaine.

Diffuseurs, clubs et ligue sont tombés d’accord sur les droits TV, et les matchs seront finalement diffusés par DAZN et Bein Sport.

Huit matchs sur neuf pour DAZN, un pour Bein, il s'agira de la rencontre la plus « importante » de la journée.

Vous l’avez compris, pour tout suivre, il faudra donc deux abonnements. Un à DAZN à 30 euros par mois avec un engagement d’un an. Et un pour Bein à 15 euros. Et évidemment on ne parle ici que de la ligue 1 puisque les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa seront eux diffusés... sur Canal +.

Afin d'avoir tous les matchs de la Champion’s League et d’Europa ligue, il faut donc rajouter un abonnement Canal à 29,99 euros par mois.

Cela fait un total de 74,99 euros ou 84,99 euros sans engagement. Désormais, il n'y a plus qu’à espérer pour les fans de ballon rond que Canal propose un pack avec DAZN pour que la note soit un peu moins salée.