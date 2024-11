Minute Conso : top départ de la vente flash SNCF

Deux compagnies ferroviaires privées veulent concurrencer la SNCF et ses TGV

Si vous le pouvez, c’est le moment de prendre des jours de congés. La SNCF organise une vente flash et met en vente à partir de ce lundi 4 novembre 200.000 billets TGV Inoui.

Très concrètement, le prix des billets démarre à 29 euros, et cela concerne les voyages entre le 12 novembre et le 18 décembre prochains. Cela comprend notamment le fameux pont du lundi 11 novembre, pour des trajets en France, mais aussi dans quelques pays à l’étranger, comme l’Italie, la Belgique et le Luxembourg.

En termes de tarifs, le groupe ferroviaire précise que pour un euro de plus, la première classe est disponible sur les destinations françaises et luxembourgeoises.

Sachez également qu’en plus des TGV Inoui, la SNCF met en place une promotion sur les Ouigo. Pour bien comprendre, à partir de 30 euros d’achat, vous avez le droit à 10 euros offerts.

Enfin, on vous l'a déjà dit, l’opération flash commence ce lundi et vous avez jusqu’au dimanche 10 novembre pour en profiter et pour trouver des trajets à petits prix.