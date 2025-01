Minute conso : un bon plan cinéma

Ozzak est une plateforme de ventes privilèges de places de cinéma, implantée déjà dans 69 villes, dont Bordeaux, Bressuire ou Vierzon.

La start-up vise à booster la fréquentation des salles, et donc à remplir les sièges vides, en proposant des places à prix cassés. Ce sont les cinémas partenaires qui mettent en ligne des offres promotionnelles sur les sièges qu’ils souhaitent. Pour le consommateur, cela nécessite néanmoins d’être flexible, et de ne pas avoir forcément un film ou une séance très précise en tête, mais plutôt de se laisser porter par les offres.

Mais côté prix, ça vaut vraiment le coup. Par exemple, je recherche à Bordeaux, on me propose à voir, au moment où j'écris ces lignes, « Jamais sans mon psy », ou demain « Un ours dans le Jura », au cinéma L’étoile, pour un peu plus de 5 euros. Et les tarifs proposés sont sans condition d’âge ni d’accès.