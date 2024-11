Minute Conso : vente de calendriers, attention aux arnaques

Nous y sommes ! Mariah Carey a lancé la semaine dernière la période des fêtes de Noël, on va commencer à ouvrir nos portes aux fameux vendeurs de calendriers pour l’année prochaine. Mais prudence, cela peut être des arnaqueurs qui veulent vous voler des objets de valeur.

Sachez d’abord que seuls les facteurs et les pompiers ont le droit de vous en vendre. Pour les premiers, il faut qu’ils le fassent en dehors de leurs heures de travail. Et pour les soldats du feu, il faut qu’ils soient en uniforme, qu’ils vous montrent leur carte, et qu’ils aient bien une autorisation préfectorale.

Quelques conseils pour éviter de se faire avoir : déjà, ne les laissez jamais entrer chez vous, demandez bien leur carte pour vérifier leur identité, et fermez votre porte à clé, même quand vous êtes chez vous. Il ne faut pas non plus hésiter pas à appeler votre mairie pour connaitre les autorisations délivrées par la commune.

Sachez également qu'en fonction des villes, il se peut par exemple que les éboueurs aient le droit de vendre des calendriers en porte à porte.

Enfin, n’hésitez pas à appeler le 17 si vous avez le moindre soupçon.