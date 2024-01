Mission Patrimoine : 155 000 euros pour l’abbatiale de Donzy dans la Nièvre

La 6e édition du Loto du Patrimoine a rapporté près de 27 millions d’euros. La Mission Bern a dévoilé mi-décembre la somme allouée aux sites sélectionnés cette année. Parmi eux, l’abbatiale Notre-Dame-du-Pré de Donzy dans la Nièvre, qui va bénéficier de 155 000 euros.

« Nous avions déjà essayé il y a 2-3 ans, et là cette année, pour tout vous dire, si on n'avait pas été retenu, bon, je ne sais pas si je n'arrêtais pas l'association », nous expliquait il y a quelques mois Michel Brun président de l’association pour la sauvegarde du patrimoine de Donzy-le-Pré. « C’est un combat de tous les jours, c'est fait de haut et de bas, de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles », ajoute-t-il.

L’église est dans un état de péril avancé. Le tympan est menacé, les sculptures sont fissurées. Des premiers travaux ont été entrepris il quelques années. « Si aujourd’hui on ne fait rien, c’est terminé », se lamente Michel Brun.

Le Loto du patrimoine devrait permettre d’entamer prochainement une première phase de grands travaux, estimée à 500 000 euros. Il s’agira du traitement de la façade ouest, avec le retraitement des abords avec le mur du cimetière, le déplacement des tombes à l’abandon. Autre priorité, « restaurer et protéger ce fameux tympan en y accolant une architecture qui va non seulement le protéger mais le mettre en valeur », explique Michel Brun. Deux autres phases de travaux, chiffrées à 2,5 voire 3 millions d’euros, seraient nécessaires pour sauver complétement l’édifice.

Vous pouvez donner à l’association pour la sauvegarde du patrimoine de Donzy-le-Pré sur le site de la fondation du patrimoine ou en envoyant un chèque à la délégation Bourgogne de la fondation.