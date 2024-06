"Mon petit renne" : la "vraie" Martha réclame 170 millions de dollars à Netflix

La série "Mon petit renne" n’a pas fini de faire parler d’elle. Sortie en avril dernier, l’histoire s’inspire du vécu de Richard Gadd, créateur et acteur principal de la série. L’écossais de 35 ans y met en scène une relation oppressante avec une harceleuse prénommée Martha, qui lui envoie d’innombrables mails et messages vocaux pendant plusieurs années.

Une histoire inspirée de faits réels ce qui a grandement joué dans l’intérêt du public pour la série depuis sa sortie en avril dernier. À tel point que de nombreux téléspectateurs, internautes ou encore journalistes ont mené l’enquête pour découvrir qui était "la vraie" Martha.

Et cette dernière a fini par se montrer. Fiona Harvey, avocate écossaise de 58 ans vivant à Londres, affirme être celle qui a inspiré le personnage de Martha. Sauf qu’elle nie avoir harcelé Richard Gadd, clamant même être "la victime" de cette histoire et n’avoir envoyé "qu’une poignée de mails", comme elle a pu l’expliquer chez certains de nos confrères outre-manche.

Résultat : elle vient de porter plainte contre Netflix pour diffamation et réclame 170 millions de dollars à la plateforme pour les "dommages moraux causés". La quinquagénaire accuse Richard Gadd d’avoir utilisé et exagéré les faits "par avidité et soif de célébrité", mais aussi pour gagner "plus d’argent". Affaire à suivre donc...

Toujours est-il qu’à l’écran la série est un carton : 60 millions de téléspectateurs l’ont regardé durant son premier mois sur Netflix. "Mon petit renne" pourrait même faire partie du Top 10 des meilleurs succès de la plateforme.