Lassé d’avoir tous les ans un arbre mort dans son salon, ce père de famille a décidé de construire son arbre de Noël lui-même. Et c’est lors du confinement, qu’il a choisi de créer son entreprise.

« Mon sapin durable » est une nouvelle alternative, qui défend des valeurs tout d’abord sociales. Fabriqué dans un périmètre de 50 kilomètres de Tours, il est conçu dans des ateliers de personnes en situation de handicap, ou en réinsertion professionnelle. Et il se veut aussi plus écologique. « Faut savoir qu’on coupe 6 millions de sapins naturels en France. Alors effectivement, nous aussi on utilise du bois, mais du pin maritime des Landes, qui provient d’exploitations éco-gérées ».

Ce sapin en bois est à construire soi-même ; une activité très simple à réaliser assure Julien Bénézet. « C’est très ludique à monter. En 10 minutes, il n’y a pas besoin d’outils. Et c’est un bon moment à partager en famille, en plus de décorer le sapin ».

Trois tailles sont proposées, 90, 160 ou 220 cm, pour un prix allant de 99 à 379 euros. L’entrepreneur tourangeau souhaite continuer à élargir la gamme. Et pour l’an prochain, des huiles essentielles « Ça sent le sapin », pour diffuser l’odeur du sapin naturel dans son salon, seront même proposées à la vente !