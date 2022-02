Montargis : le centre de vaccination fermera ses portes le 11 mars

La ville de Montargis annonce ce lundi 14 février la fermeture le mois prochain du centre de vaccination installé salle Carnot. Il fermera le 11 mars prochain.

Dans un communiqué, la ville précise que « plus de 130 soignants, actifs ou retraités, et une centaine d’agents administratifs, salariés, volontaires de collectivités partenaires ou bénévoles sont intervenus, en partenariat avec la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme et la Croix-Rouge » depuis le 18 janvier 2021. A ce jour, plus de 52 000 injections de vaccin anti-Covid ont été réalisées salle Carnot, essentiellement l’an dernier.

Par ailleurs, plus de 94 000 injections ont été effectuées entre mai et octobre 2021 au gymnase du Puiseaux.