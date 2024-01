Monument le plus fréquenté du Centre-Val de Loire, le Château de Chambord enregistre une année 2023 record !

C’est du jamais vu depuis sa première ouverture au public il y a deux siècles, en 1821. Le Château de Chambord a enregistré l’an dernier une fréquentation record, avec 1 million 148 509 visiteurs, soit une augmentation de près de 9% par rapport à 2022.

Et c’est surtout un public français qui a répondu présent. En effet, près de 7 visiteurs sur 10 sont issus de l’Hexagone, dont 20,3% viennent de la région Centre-Val de Loire, tandis qu’un autre cinquième provient de l’Île-de-France.

La fréquentation étrangère est elle aussi au beau fixe. Depuis deux ans, le nombre de visiteurs étrangers ne cesse de croître et représente 31% de la fréquentation de 2023, un taux en hausse de 31% par rapport à l’année précédente. Les visiteurs américains représentent près de 4,3%, les Allemands 3,7%, les Espagnols 3,4% et le nombre de visiteurs chinois a plus que doublé depuis l’an passé.

Plus de 20 millions d'euros de recettes

Résultat : le Château de Chambord est le monument le plus fréquenté du Centre-Val de Loire, et se place même deuxième au classement national, juste derrière le prestigieux Château de Versailles ! Côté financier, cette très belle année touristique a permis de rapporter 20,3 millions d’euros de recettes. "Au terme de ma première année de mandat, je suis heureux de constater ces chiffres excellents, qui sont le fruit du travail des agents de Chambord, dont je salue l’engagement au service du domaine", détaille le directeur général Pierre Dubreuil.

Une fréquentation record qui "vient saluer l’achèvement d’un cycle de travaux avec le dévoilement des lanternons restaurés à l’été 2023, et la qualité de l’offre proposée par le Domaine national de Chambord". Les circuits de promenades à travers la forêt, les expositions ou encore les activités dédiées au plus jeunes ont également contribué à l’attractivité du site loir-et-chérien.

Si 2023 s’est avérée radieuse pour le château de Chambord, 2024 s’annonce tout aussi intense. Avec évidemment des expositions, le 13ème Festival de Chambord et surtout, le Chambord Live avec David Guetta aux platines ! Le DJ français sera sur scène dans un cadre fabuleux le 29 juin devant 30 000 personnes. Vous retrouvez toute la programmation du Château de Chambord juste ici.